Fußball-Kreisliga A Siegfried bleibt Tabellenführer

SV Nütterden – SG Kessel/Ho.-Ha. 0:1 (0:1). Nach anfänglicher Überlegenheit des Gastgebers ging die Spielgemeinschaft in der 28. Minute durch einen Kopfballtreffer von Stefan Bodden überraschend in Führung. Der SV Nütterden gab zwar den Ton an, konnte aber die Heimniederlage nicht mehr abwenden. „Spielerisch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Nütterdens Trainer Joachim Böhmer. „Ein glücklicher Sieg, die drei Punkte nehmen wir gerne mit“, so Thomas von Kucz­kowski, Trainer der SG.