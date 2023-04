Die Fußball-Highlights am Wochenende Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf (Samstag, 17 Uhr) In der Bezirksliga, Gruppe 4, ist nicht nur der Aufstiegskampf spannend und eng, auch am anderen Ende der Tabelle werden in den kommenden Wochen Entscheidungen fallen. So früh wie möglich möchte der SV Rindern den Klassenerhalt besiegeln. Das Team, das zuletzt einen wichtigen 1:0-Sieg gegen den SV Straelen II gefeiert hat, steht zwar noch über dem roten Strich, hat aber nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Am Samstag muss das Team gegen Alemannia Pfalzdorf siegen, um sich ein größeres Polster verschaffen zu können. Doch der Druck liegt eher auf den Gästen, denn die Pfalzdorfer stehen in der roten Zone und haben am Samstag deutlich mehr zu verlieren als der Gastgeber. Geht die Alemannia leer aus, dürfte der Klassenerhalt in sehr weite Ferne rücken.