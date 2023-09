Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Arminia verlässt die Abstiegszone

Die Luft war nun endgültig raus aus dem Spiel. Die Gäste agierten zu harmlos, um die Abwehr der Arminia in Verlegenheit zu bringen. Jeffrey Steinhage scheiterte in der 88. Minute mit einem Elfmeter an Arminia-Keeper Noel Reudenbach. „Ein kampfbetontes Spiel, das wir verdient gewonnen haben. Drei Punkte, kein Gegentor. Was will man mehr“, so Trainer Marcel Lemmen.