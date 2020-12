Fußball : Arie van Lent ist in Unterhaching Aufbau-Helfer

Arie van Lent (links) zu seinen Klever Zeiten mit dem aktuellen FC-Coach Umut Akpinar Foto: Rainer Dahmen

Kleve Der ehemalige Trainer des 1. FC Kleve soll beim Drittligisten den Umbruch vorantreiben. Am Freitag gelang der Mannschaft ein wichtiger Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Arie van Lent musste schmunzeln. Er saß im Auto, als er vom 2:2 von Borussia Mönchengladbach beim SC Freiburg hörte. Er wusste, dass es nun die eine oder andere Nachricht geben würde mit dem alljährlich immer gleichen Inhalt. „Glückwunsch, es bleibt dabei“ oder so. Denn van Lent sorgte 2002 mit seinem 1:0-Siegtor für den letzten Bundesliga-Sieg Borussias im Breisgau. Nun wird es mindestens 2021 werden, bis an die Geschichte ein Haken gemacht wird.

„Ich will das eigentlich gar nicht mehr hören und würde mir wünschen, dass es Borussia endlich mal wieder schafft, dort zu gewinnen“, sagt van Lent. Andererseits bekommt sein Kopfballheber nach der Vorlage von Peer Kluge mehr und mehr Kult-Charakter. „19 Jahre, wer hätte das gedacht“, sagt van Lent, der 2004 auch das letzte Bundesliga-Tor im Bökelbergstadion erzielte, ebenfalls per Kopf und damals gegen 1860 München. Dieses Ehren-Tor kann ihm keiner nehmen. Genauso wie den ersten großen Erfolg, den er als Trainer feierte. Arie van Lent schaffte 2008 mit dem 1. FC Kleve den Aufstieg in die Regionalliga.

Nahe München ist derzeit die berufliche Heimat des früheren Gladbacher Torjägers. Nachdem sein Vertrag bei Borussia Regionalliga-Team nicht verlängert worden war, heuerte er beim Drittligisten Spielvereinigung Unterhaching an. Van Lent, dessen Familie weiter in Korschenbroich-Liedberg lebt, soll den sportlichen Umbruch im Klub bewerkstelligen. Als früherer Nachwuchs-Coach in Gladbach kennt er sich damit aus, Spieler zu entwickeln und voranzubringen. Nur hat sich die Perspektive verschoben. Bei Borussia war er Zulieferer für das Profi-Team, in Haching ist van Lent führender Aufbauhelfer, er soll die Mannschaft der Zukunft basteln. Unter anderem mit Spielern wie dem 17-jährigen Boipelo Mashigo, einem offensiven Mittelfeldmann, der schon dreimal in Liga drei zum Einsatz kam.

Die Saison ging gut los. Haching, früher auch schon Bundesligist, war nach vier Spieltagen Zweiter. Es folgten acht Partien ohne Erfolg, ehe es am Samstag einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern gab. Unterhaching steht mit 16 Punkten auf Rang 14, hat zwei Zähler Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. „Wir könnten weit mehr Punkte haben. In vielen Spielen waren wir das bessere Team und hatten viele Torchancen. Die haben wir leider nicht genutzt und haben dann verloren“, sagt van Lent. Wie gegen den MSV Duisburg. „Da hätten wir 8:0 gewinnen können, treffen aber nicht und der MSV macht mit einer Chance das 1:0-Siegtor.“

Was Unterhaching vor allem fehlt in dieser Saison, das ist ein sicherer Knipser. Einer, wie Arie van Lent es früher war. Er hatte sich darauf eingestellt, dass es eine komplizierte erste Saison werden könnte, als er den Job antrat. Vor allem wird es darum gehen, nicht zu sehr in Not zu geraten und die Liga zu halten, um dann die Entwicklung des Teams voranzutreiben. Arie van Lent, der einen Vertrag bis 2022 hat, weiß den Verein und Präsident Manfred Schwabl hinter sich. Worauf es in einer Umbau-Phase ankommt, weiß der Trainer aus Gladbach. Dort wurde aus einem Bundesliga-Wackelkandidaten ein Champions-League-Teilnehmer – auch, weil in schwierigen Situationen die Ruhe bewahrt wurde.