Fußball-Oberliga : Younes Mouadden macht große Schritte

Im gegnerischen Strafraum fühlt sich Younes Mouadden (rechts) in seinem Element. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Angreifer des Oberligisten 1. FC Kleve spielt in diesen Wochen stark auf. Dabei stand der 21-Jährige im Sommer noch am Scheideweg seiner Karriere. Um den Traum vom Profi-Dasein zu realisieren, setzt er auf einen Berater.

Von Maarten Oversteegen

Im Sommer drohte Angreifer Younes Mouadden ein verlorenes Jahr. Vom 1. FC Bocholt war er zum Fußball-Oberligisten Teutonia St. Tönis gewechselt und als vielversprechendes Talent vorgestellt worden. Doch schnell wurde deutlich, dass der 21-Jährige dort höchstens zum Ergänzungsspieler avancieren würde. Zu wenig für die Ansprüche von Younes Mouadden. „Ich wusste immer, auch als es schlecht lief, was ich kann. Ich bin da ganz offen rangegangen und habe mir gesagt: Wenn du einige Monate gut trainierst und deine Minuten bekommst, wird das wieder“, so der Angreifer.

So schaute er sich kurzfristig nach einem neuen Klub um und wurde beim TV Jahn Hiesfeld vorstellig. Doch in Dinslaken folgte die nächste Enttäuschung. „Man konnte mir keinen Amateur-Vertrag geben, weshalb ich dort auch nicht bleiben konnte“, sagt Younes Mouadden. Doch beim TV Jahn Hiesfeld war damals noch Georg Mewes sportlicher Leiter, der jahrelang bei der SV Hönnepel-Niedermörmter aktiv war und nun vor einem Wechsel zur Sportvereinigung Sterkrade-Nord steht. Der 72-Jährige rief die Verantwortlichen des Ligakonkurrenten 1. FC Kleve an und fragte nach, ob sie nicht einen talentierten Stürmer gebrauchen könnten.

Info Die sportliche Laufbahn von Younes Mouadden Stationen Der 21-jährige Younes Mouadden stand von 2019 bis 2021 beim 1. FC Bocholt unter Vertrag. Dann unterschrieb er im vergangenen Sommer bei Teutonia St. Tönis. Wenige Wochen später ging es zum 1. FC Kleve. Bilanz In dieser Saison gelangen dem Angreifer bislang vier Treffer und zwei Vorlagen in 15 Spielen für den 1. FC Kleve. Doch nicht immer steht der Oberhausener in der Startelf.

Und den konnten die Rot-Blauen mit Blick auf die Abgänge von Ryo Terada, Sebastian Santana und Andre Trienenjost tatsächlich gebrauchen. Younes Mouadden überzeugte beim Probetraining und unterschrieb einen Vertrag. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Früh wurde der 21-Jährige von Trainer Umut Akpinar ins kalte Wasser geworfen. Und er wusste zu überzeugen. Heute gehört Mouadden, der als Jugendlicher bei Fortuna Düsseldorf, dem KFC Uerdingen und dem 1. FC Bocholt ausgebildet wurde, zum erweiterten Stammpersonal. Ihm gelangen vier Tore und zwei Assists.

„So, wie es jetzt läuft, fühlt es sich super an. Ich weiß, dass ich noch eine Menge lernen muss. Aber ich genieße die Situation auch“, sagt Younes Mouadden. Am vergangenen Sonntag hatte er maßgeblichen Anteil am 4:1 bei den Sportfreunden Niederwenigern. Nach einer Stunde hatte der Oberhausener getroffen, doch auch einige weitere Gelegenheiten verpasst. „Es ist immer noch so, dass ich in den Spielen Chancen auslasse. Gegen Niederwenigern hätte mir eigentlich ein Hattrick gelingen müssen. Da muss ich einfach noch cleverer sein. Mein Ertrag ist ausbaufähig. Das gilt genauso für mein Kopfball- und mein Stellungsspiel“, so der Angreifer.

Schließlich träumt der 21-Jährige unverändert davon, Fußball-Profi zu werden. Um diesem Wunsch näherzukommen, steht ihm mit Gerald Siebert und der Goldenbridge Agency sogar ein Berater zur Seite. „Ich bin über familiäre Kontakte an Gerald Siebert gekommen. Menschlich verstehen wir uns sehr gut. Während der Corona-Pause hat sich der Kontakt entwickelt. Die Agentur will jungen Spielern helfen, die aufstrebend sind, Gas geben und nach ganz oben wollen“, sagt Mouadden. Druck aber spüre der flinke Stürmer nicht. „Meine Familie und mein Berater standen auch hinter mir, als es nicht lief. Ich habe da eine Menge Rückhalt. Sie stärken mir den Rücken“, sagt der junge Mann, der sich im nächsten Jahr in Duisburg-Homberg zum Berufsfeuerwehrmann ausbilden lassen will.

Am Samstag, 16 Uhr, trifft der 1. FC Kleve zum Jahresabschluss vor heimischem Publikum auf den TV Jahn Hiesfeld, wo Younes Mouadden einst ein Probetraining absolvierte. „Ich habe weiterhin einige Freunde dort. Daher freue ich mich besonders auf das Spiel“, sagt der 21-Jährige. Er warnt davor, den Tabellen-17. zu unterschätzen. „Sie haben viele junge, talentierte Spieler und sind nicht so schlecht, wie die Tabelle aussagt. Aber wenn wir unser Spiel durchziehen, gewinnen wir“, so der Youngster.

Younes Mouadden und der 32-jährige Routinier Danny Rankl konfrontieren Trainer Umut Akpinar gewissermaßen mit einem Luxusproblem. Die Stürmer kämpfen um den Platz in vorderster Front. Die Konkurrenz belebt am Bresserberg das Geschäft. „Ich verstehe mich sehr gut mit Danny Rankl. Wir sprechen viel miteinander und machen Späße zusammen. Im Training pushen wir uns gegenseitig. Wenn er ein Tor geschossen hat, will ich unbedingt direkt danach treffen und andersherum. Das macht alles richtig Spaß“, sagt Mouadden, der aktuell in einem Kaufhaus in Oberhausen arbeitet.

Er freut sich bereits auf die zweite Saisonhälfte. Dann geht der Tabellenvierte 1. FC Kleve mutmaßlich in der Oberliga-Aufstiegsrunde an den Start. „Es sollte unser Ziel sein, unter den ersten drei Mannschaften zu landen. Das ist nicht unmöglich. Der 1. FC Bocholt und die Sport- und Spielvereinigung Velbert werden den Aufstieg unter sich ausmachen. Und nach der 0:4-Niederlage vor einigen Wochen haben wir mit dem Tabellendritten VfB Hilden noch eine Rechnung offen. Das ist Ansporn genug für die Rückrunde. Vor der Saison hätte niemand damit gerechnet, dass wir jetzt soweit oben stehen“, sagt Mouadden.