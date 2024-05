Wechsel an der Vereinsspitze Beim SSV Louisendorf geht eine 28-jährige Ära zu Ende

Bei der Wahl des SSV-Vorsitzenden gab es die erwartete Neubesetzung an der Spitze des Vereins. Heinz-Jürgen Rocker, der „ewige“ Klubchef, verabschiedete sich auf eigenen Wunsch nach 28 ereignisvollen Jahren in den „wohlverdienten Ruhestand“. Er ist damit erst der fünfte Vorsitzende des Klubs in 60 Jahren. Als Nachfolger wurde Andreas Mohn einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.