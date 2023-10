Rückblick auf die sensationelle Meistersaison 2013/14 Als der Acker bei der SV Hönnepel-Niedermörmter noch bebte

Die sportliche Lage beim Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter scheint derzeit aussichtslos zu sein. Das Team von Trainer Thomas Geist steht mit zwei Punkten aus 14 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz, der Absturz in die Bezirksliga droht. Vom Glanz vergangener Tage ist nicht mehr viel übrig. Dabei ist der größte Triumph der Vereinsgeschichte gerade einmal zehn Jahre her: In der Saison 2013/2014 wurde die SV Hö.-Nie. Meister in der Oberliga Niederrhein.