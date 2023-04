Fußball-Kreispokal Alemannia macht Pokal-Hattrick perfekt

Viktoria Goch – TSV Wachtendonk-Wankum 1:2 (1:0). Beide Mannschaften stehen in der laufenden Saison kurz vorm Liga-Tausch. Noch-Bezirksligist Viktoria Goch besitzt glänzende Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga, Noch-Landesligist TSV Wa.-Wa. hat sich bereits mit dem Abstieg abgefunden. Doch zumindest im Kreispokal hat sich die Mannschaft aus Wachtendonk wie schon im Vorjahr im Hubert-Houben-Stadion behauptet. Die erste Halbzeit ging klar an die Viktoria. Die Gäste besaßen nur eine Chance, die es allerdings in sich hatte. Kai Baumeister scheiterte in der siebten Minute mit einem an Pascal Gubala verursachten Foulmeter an Viktoria-Keeper Benedikt Schmitz. Zuvor hätte es bereits 1:0 stehen müssen, doch Anes Tiganj vergab nach drei Minuten den ersten Hochkaräter des unterhaltsamen Spiels. In der 31. Minute machte er es besser, als er im Anschluss an einen indirekten Freistoß eiskalt vollstreckte. Zwei Minuten vor der Pause um ein Haar das 2:0 für die Viktoria. Levon Kürkciyan traf mit einem Heber nur den Innenpfosten, der Nachschuss von Tiganj wurde auf der Linie geklärt.