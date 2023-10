Fußball-Kreisliga A Alemannia mit Glück des Tüchtigen

Sportfreunde Broekhuysen II – TSV Wachtendonk-Wankum II 3:0 (1:0). Mit dem dritten Sieg in Folge konnten die Sportfreunde den Anschluss an das untere Mittelfeld der Tabelle herstellen. Allerdings war der Heimerfolg über den nach wie vor punktlosen TSV Wachtendonk-Wankum nicht so deutlich, wie es das Ergebnis aussagt. „Der Gegner hat uns heute wirklich alles abverlangt und selbst auch seine Chancen gehabt“, sagte Broekhuysens Coach Philipp Hinkelmann, der auf einige Spieler aus der Bezirksliga-Mannschaft zurückgreifen konnte, deren Meisterschaftsspiel abgesagt worden war. Lars Peters (30.) und Henning Gotzes mit Doppelpack (72., 84.) trafen für die Gastgeber.



SV Walbeck – SC Blau-Weiß Auwel-Holt 1:1 (1:1). Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge in der Meisterschaft scheint sich der Sport-Club etwas gefangen zu haben. Unter der Woche gab es einen 6:3-Erfolg im Kreispokal beim Ligakonkurrenten GW Vernum, am Sonntag erreichte die Mannschaft ein Unentschieden beim SV Walbeck. „Vielleicht wäre sogar noch mehr für uns drin gewesen“, sagte der Holter Co-Trainer René Verbeek nach dem Schlusspfiff. Jens Willemsen hatte nach 19 Minuten den Gastgeber in Führung gebracht. In einer Partie, in der sich beide Mannschaften von Anfang an auf Augenhöhe begegneten, traf Cedric Cain in Minute 37 zum verdienten Ausgleich. „Mir hat gefallen, wie meine Mannschaft auch in der zweiten Halbzeit versucht hat, die Partie zu bestimmen. Am Ende ist die Punkteteilung gerecht“, sagte Walbecks Trainer André Birker.