Fußball-Niederrheinpokal : Alemannia gegen FC Bocholt chancenlos

Die Alemannia – hier Stephan Gregor (rechts) und Lars Völpert – geriet bereits in der dritten Minute in Rückstand. Foto: Monika Gajdzik

Goch Der Bezirksligist verliert das Heimspiel gegen den Regionalligisten vor 380 Zuschauern mit 0:11. Trainer Thomas Erkens nimmt das nicht weiter tragisch.

Für Fußball-Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf verlief der Niederrheinpokal-Abend am Mittwoch vor rund 380 Zuschauern im heimischen Heribert-Ramrath-Stadion erwartungsgemäß, auch wenn das Team natürlich nichts dagegen gehabt hätte, wenn das Ergebnis etwas knapper ausgefallen wäre. Mit einem 0:11 (0:6) gegen den 1. FC Bocholt verabschiedet sich die Mannschaft von Trainer Thomas Erkens in Runde eins aus dem Wettbewerb. Rund elf Monate nach der 1:7-Niederlage gegen den SV Straelen, bei dem die Alemannia noch überraschend für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt hatte, kam wieder gegen ein Regionalliga-Team das Aus.

Aber auch die grundveränderte Elf machte ihre Sache überaus abgebrüht. Schon nach drei Minuten musste Sebastian Düvert im Pfalzdorfer Tor das erste Mal hinter sich greifen. Dario Gerling hatte per Kopf getroffen. In der Folge spielte sich die Partie fast ausschließlich in der Hälfte der Alemannia ab – Entlastung: Fehlanzeige. Nach 16 Minuten erhöhte Andre Bugla auf 2:0. Drei weitere Male trug sich der 28-Jährige vor der Halbzeit in die Torschützenliste ein (31., 33., 45.). Auch Gerling (36.) steuerte einen weiteren Treffer zur 6:0-Pausenführung bei.