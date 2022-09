Fußball-Bezirksliga : Schwarze Serie der Alemannia hält an

Die DJK Twisteden (gestreifte Trikots) hat sich nach dem Sieg in Pfalzdorf ein wenig von den Abstiegsplätzen abgesetzt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Der Neuling kassiert beim 0:1 gegen die DJK Twisteden beim vierten Auftritt vor eigenem Publikum die vierte Niederlage. Tom Cappel erzielt das entscheidende Tor.

Die schwarze Serie von Alemannia Pfalzdorf dauert an. Der Neuling in der Fußball-Bezirksliga hat auch sein viertes Heimspiel in dieser Saison verloren. Die Mannschaft von Trainer Thomas Erkens musste am Samstag eine 0:1 (0:0)-Niederlage gegen die DJK Twisteden hinnehmen. Die DJK hat damit nun zehn Punkte auf dem Konto und sich erst einmal ein wenig von den Abstiegsplätzen abgesetzt. Auch die Alemannia steht nach wie vor auf einem Rang, der am Ende den Klassenerhalt bedeutet. Das hat sie ihrer guten Bilanz auf des Gegners Plätzen zu verdanken. Die Mannschaft holte in drei Auswärtspartien sieben von neun möglichen Punkten.

Im Pfalzdorfer Heribert-Ramrath-Stadion zeichnete sich von der ersten Minute an ein klares Bild ab. Während die Alemannia sich in erster Linie auf ihr schnelles Umschaltspiel verließ, versuchten sich die Gäste spielerisch in Abschlusspositionen zu bringen. Trotz einer Handvoll Großchancen ging es torlos in die Pause. Die Alemannia musste sich zu diesem Zeitpunkt ankreiden lassen, den einen oder anderen Konter über den schnellen Nick Helmus nicht in letzter Konsequenz zu Ende vorgetragen zu haben.

Info So geht es in der Gruppe 4 der Bezirksliga weiter Programm Die nächsten Spiele in der Gruppe vier – Dienstag, 27. September: FC Aldekerk - Viktoria Goch (20 Uhr); Freitag, 30. September: TSV Weeze - FC Neukirchen-Vluyn (19.30 Uhr), DJK Twisteden - VfL Repelen, Viktoria Goch - Kevelaerer SV, 1. FC Kleve II - Alemannia Pfalzdorf (alle 20 Uhr); Samstag, 1. Oktober: SV Rindern - FC Aldekerk (17 Uhr); Sonntag, 2. Oktober: TuS Xanten - SV Budberg (15 Uhr), GSV Moers - SV Straelen II (15.30 Uhr), Montag, 3. Oktober: VfB Homberg II - VfL Tönisberg (15 Uhr).

Dieser Eindruck bestätigte sich nach dem Seitenwechsel. Mehrfach spielte der Gastgeber nach Ballgewinn blitzschnell nach vorne, ohne aus den daraus resultierenden Überzahlsituationen im Angriffsdrittel das nötige Kapital zu schlagen. Stattdessen fiel der einzige Treffer des Nachmittags auf der anderen Seite. In der 66. Minute köpfte der Twistedener Tom Cappel nach einem Eckball unbedrängt zur Führung für die DJK ein. In der Folge warf die Alemannia noch einmal alles nach vorne. Doch auch dieses letzte Aufbäumen war gegen spätestens zu diesem Zeitpunkt tief stehende Twistedener nicht von Erfolg gekrönt.

„Heute hieß es Ballbesitz- gegen Konterfußball. Beide Seiten hätten ihre Berechtigung gehabt, mehr Tore zu schießen. Wir haben mit Ball mehr investiert. Vielleicht ist der Sieg deshalb ein Stück weit verdient“, sagte DJK-Trainer Markus Hierling nach seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Hierling hatte von 2019 bis 2021 bei der Alemannia an der Seitenlinie gestanden.

Sein Gegenüber Thomas Erkens war vom Spielausgang verständlicherweise wenig angetan. „Wir waren mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft. Beide Teams hatten ihre guten Phasen und Chancen. Wenn wir so eine Leistung Woche für Woche abrufen, werden wir schon noch unsere Punkte sammeln“, sagte der Pfalzdorfer Übungsleiter. Die nächste Chance gibt es am kommenden Freitag – auswärts. Dann tritt der Aufsteiger um 20 Uhr beim 1. FC Kleve II an.

Alemannia Pfalzdorf: Düvert – Hans (83. Helm), Hoffmann, Voß, Eckermann, Rothemel (73. Urbanek) – Völpert, Stratemann (73. Strodt), van Baal (58. Eikemper) – Helmus, Geerissen.