Fußball-Bezirksliga 1. FC Kleve II vergrößert Sorgen von Alemannia Pfalzdorf

Gilbert Wehmen, Teammanager der Alemannia, gab an, die Klever hätten das entscheidende Quäntchen Glück auf ihrer Seite gehabt. „Das war so ein klassisches Spiel, in dem die Mannschaft, die das erste Tor schießt, auch gewinnt. Wir hatten selbst ein, zwei gute Gelegenheiten, aber im letzten Drittel fehlte die Konsequenz“, sagte Wehmen. Weil der VfB Homberg II am Freitagabend überraschend beim Landesliga-Absteiger VfL Tönisberg gepunktet hat, ist Alemannia Pfalzdorf in der Tabelle auf den vorletzten Platz abgerutscht.