Fußball-Kreisliga A TSV Weeze setzt Siegesserie fort

FC Aldekerk – SGE Bedburg-Hau II 2:2 (0:2). Bereits nach fünf Minuten gingen die Gäste in Führung. Pascal Puff verwandelte einen an ihm verursachten Foulelfmeter zum 0:1. In der Folge agierten beide Teams auf Augenhöhe, jedoch ohne echte Torgefahr. Das 0:2 fiel nach einem Standard. Stefan Klümpens scharfe Hereingabe verwandelte Leo Heuvens per Kopfball (41.). Doch in Durchgang zwei zeigten die Gastgeber nicht nur Moral, sondern auch Torgefahr. Nach 57 Minuten traf Paul Schramm mit einem Distanzschuss zum 1:2, nur fünf Minuten später erzielte Matthias Diepers den Ausgleich. „Am Ende spiegelt die Punkteteilung den Spielverlauf gut wieder“, sagte SGE-Trainer Bernard Alijaj.