Fußball-Kreisliga A Die Favoriten stehen an der Spitze

GW Vernum – SG Kessel/Ho.-Ha. 1:2 (1:0). In Durchgang eins bestimmte der Gastgeber die Partie und führte verdient mit 1:0 nach einem Tor von Marian-Luca Schmidt (25.). Doch in Halbzeit zwei waren die Gäste am Drücker. Der eingewechselte Peter Bodden (62., 88.) drehte den Spieß um. „Das war kein gutes Spiel von uns“, sagte Vernums Trainer Sascha Heigl. „Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können“, so Kessels Coach Thomas von Kuczkowski.