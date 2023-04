Fußball-Bezirksliga Alemannia-Abstieg ist praktisch besiegelt

Für den SV Rindern ist sie das sehr wohl. Durch den Heimsieg über die Alemannia konnten die Zebras ihren Vorsprung auf die Abstiegsränge auf sechs Punkte ausbauen. Zunächst lief das Team von Christian Roeskens allerdings einem Rückstand hinterher. Luca Stratemann, der schon beim 2:2 im Derby gegen Viktoria Goch beide Tore erzielt hatte, brachte die Gäste aus Pfalzdorf in der 43. Minute in Führung. Bei einem in den Strafraum verlängerten Einwurf war er per Kopf zur Stelle.