Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern Seriensieger Alemannia Pfalzdorf

Jetzt hofft die Mannschaft, dass sie auch im vierten Jahr hintereinander den Einzug in den Nieder­rheinpokal schafft. Dafür muss sie am heutigen Mittwoch ihre Siegesserie gegen ein Team aus einer höheren Klasse fortsetzen. Bezirksligist SV Rindern tritt in der zweiten Kreispokalrunde um 19.30 Uhr im Pfalzdorfer Heribert-Ramrath-Stadion an. „Natürlich hat auch der SV Rindern in der Bezirksliga einen guten Start erwischt. Trotzdem rechnen wir uns natürlich Chancen auf einen Erfolg aus, zumal wir in der Meisterschaft aktuell einen so guten Lauf haben“, sagt Jürgen Zeegers, Co-Trainer des Spitzenreiters in der Kreisliga A.