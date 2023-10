Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Alemannia Pfalzdorf setzt Siegesserie fort

Die Alemannia, die den siebten Sieg in Folge feierte, ging sehr konzentriert in die Partie. In der Defensive wurden die Räume gut zugestellt. Und im Spiel nach vorne sorgte der Tabellenführer immer wieder für gefährliche Aktionen. Der Führungstreffer durch Joep Renkens (19.) war zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. In der 36. Minute verwandelte Jamie Caspers einen Foulelfmeter zum 2:0.