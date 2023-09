Pokal unter Flutlicht Alemannia nimmt nächsten Anlauf

Jetzt nimmt die Alemannia den nächsten Anlauf. Das Team muss in der zweiten Runde um den Kreispokal einen verhältnismäßig dicken Brocken aus dem Weg räumen, um die Chance darauf zu wahren, dass der Vereinsname auch im nächsten Jahr in der Sportschule Wedau in der Lostrommel landet. Der A-Ligist hat am Mittwoch, 11. Oktober, Heimrecht gegen den Bezirksligisten SV Rindern, der in der Meisterschaft sehr gut aus den Startlöcherm gekommen und zuletzt auf Rang vier geklettert ist. Am gleichen Abend – sämtliche Spiele der zweiten Runde sind zunächst für 19.30 Uhr angesetzt – kommt’s auf der Gelderner Gerhard-Waerdt-Sportanlage zum Duell der beiden ambitionierten A-Ligisten Grün-Weiß Vernum und SC Auwel-Holt.