Fußball-Kreisliga A Der Kaltstart an die Tabellenspitze

Den letzten Sprung in die Bezirksliga in der Saison 2021/22 habe die Alemannia auch der Tatsache zu verdanken gehabt, dass die Mitbewerber im Rennen um den Aufstieg gegen Außenseiter mitunter Federn gelassen hätten. „Und in dieser Saison wird ein ganz langer Atem nötig sein, um den Titel zu gewinnen“, sagt Thomas Erkens. Und dieser ist das große Ziel. Schließlich will die Alemannia zurück in die Bezirksliga. Diesmal gibt’s ein besonders enges Rennen, weil in der laufenden Spielzeit nur der Meister den Aufstieg feiern darf.