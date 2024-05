Fußball-Kreisliga A Alemannia plant große Aufstiegsfeier unter Flutlicht

Die Mannschaft aus Geldern, die aktuell mit 43 Punkten Platz sechs belegt, hat auch in der laufenden Spielzeit immer wieder ihr Potenzial aufblitzen lassen. An guten Tagen kann die Mannschaft von Trainer Sascha Heigl auch die Spitzenteams der Liga in Verlegenheit bringen. Es bleibt abzuwarten, ob Alemannia Pfalzdorf weiter so fokussiert bleibt wie in den vergangenen Wochen. Dann sollte der großen Party nichts im Wege stehen.