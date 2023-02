Fußball-Bezirksliga Worauf Alemannia Pfalzdorf im Abstiegskampf setzt

Dass die Alemannia einen erfahrenen Akteur wie Stephan Gregor, der seine Laufbahn im Sommer nach dem Aufstieg in die Bezirksliga eigentlich beendet hatte, bestens gebrauchen kann, ist eine der Lehren aus dem ersten Teil der Saison. Denn dass der Neuling in seinen neun Heimspielen nur einen der 13 Punkte, die er auf dem Konto hat, gesammelt hat, führt Jürgen Zeegers auch auf mangelnde Routine zurück. „Wir wollten in den Spielen vor eigenem Publikum oft zu viel und haben zu ungestüm versucht, zum Erfolg zu kommen“, sagt er. Das ging zulasten der Defensivarbeit, weshalb es der Mannschaft nach Ansicht des Co-Trainers gut zu Gesicht stehen würde, wenn ein gestandener Akteur wie Stephan Gregor nicht nur von der Linie aus die Dinge auf dem Rasen in geordnete Bahnen lenken würde.