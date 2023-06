Fußball-Kreis Kleve/Geldern Alemannia Pfalzdorf III steigt in die Kreisliga B auf

Alemannia Pfalzdorf III hat den Sprung in die Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern geschafft. Die Mannschaft, die Vizemeister in der Gruppe 3 der Kreisliga C geworden war, gewann am Sonntag vor 300 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz der SGE Bedburg-Hau das Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen den SV Rindern III, der Platz zwei in der Gruppe 1 belegt hatte, mit 4:0 (1:0).