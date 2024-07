Die Unberechenbaren Alemannia Pfalzdorf II ist bereit für den großen Wurf

Alemannia Pfalzdorf II gehört zum Besten, was die Gruppe 1 der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern zu bieten hat. Die junge Mannschaft von Trainer Raphael Erps – der Altersdurchschnitt liegt bei gerade einmal 22 Jahren – beendete die vergangenen beiden Spielzeiten jeweils als Tabellendritter. In der Saison 2022/23 sprangen in 24 Spielen 45 Punkte heraus, damals gab’s an der Vormachtstellung von Siegfried Materborn (67 Zähler) nichts zu rütteln. In der abgelaufenen Runde holten die „Pfälzer“ in 30 Begegnungen 66 Punkte, bei einem überragenden Torverhältnis von 88:38. Die Alemannia-Reserve stellte den drittbesten Sturm und mit Meister Viktoria Goch II die beste Defensive der Liga.