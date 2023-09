Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Derbysieg für den Tabellenführer

SC Auwel-Holt – Viktoria Winnekendonk 2:2 (1:1). In letzter Minute gab der Tabellenzweite aus Winnekendonk den Auswärtssieg noch aus der Hand. Nach einer Ecke prallte der Ball an den Ellbogen von Jan Roosen und von dort ins eigene Netz – anschließend pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Zuvor hatten sich beide Mannschaftenn einen offenen Schlagabtausch geliefert. Viktoria-Stürmer Torben Schellenberg nutzte einen an Luca Janssen verursachten Foulelfmeter zum 1:0 (36.). Marius Brüx gelang noch vor der Pause der Ausgleich (40.). Schellenberg brachte den Titelanwärter per Kopf erneut in Führung (78.). Doch unter dem Strich sprang für die Gäste nur ein Punkt heraus. „Insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung. Wir haben heute spielerisch nicht unsere beste Leistung gezeigt“, sagte Viktoria-Trainer Johannes Rankers.