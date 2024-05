Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Alemannia Pfalzdorf wird Meister

Das ist schon mehr als eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. Alemannia Pfalzdorf behauptete sich am Samstag im Gipfeltreffen beim Verfolger Viktoria Winnekendonk mit 2:0 (1:0). Damit hat der Tabellenführer zwei Spieltage vor Saisonende seinen Vorsprung auf fünf Punkte ausgebaut. Angesichts der Dominanz, mit der beide Mannschaften das Geschehen in der Liga dominiert haben, wird sich die Alemannia die Rückkehr in die Bezirksliga nicht mehr nehmen lassen.