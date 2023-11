Die Highlights auf den Fußballplätzen im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

TSV Wachtendonk-Wankum – SV Straelen II (Sonntag, 15 Uhr). Traurig, aber wahr: Die beiden Lokalrivalen haben nach gerade einmal zwölf Spieltagen das rettende Ufer in der Bezirksliga-Gruppe 4 praktisch schon aus den Augen verloren. Der Gastgeber aus der Laerheide wartet nach dem Abstieg aus der Landesliga immer noch auf den ersten Sieg. Und Straelens Trainer Jens Jütten ist oft froh, wenn er eine komplette Mannschaft aufstellen kann. Nur der Sieger darf sich noch leise Hoffnung auf den Klassenerhalt machen.



Alemannia Pfalzdorf – Viktoria Winnekendonk (Sonntag, 15.30 Uhr). Mehr Spitzenspiel in der Kreisliga A Kleve/Geldern geht nicht. Der Tabellenführer aus Pfalzdorf empfängt den Tabellenzeiten aus Winnekendonk. Das Duell wird sicherlich viele Zuschauer zum Gocher Berg locken. Allerdings konnten beide Teams am vergangenen Spieltag nicht wirklich überzeugen. Die Alemannia erkämpfte sich in Nütterden ein 2:2, und auch die ambitionierten Gäste mussten auf eigenem Platz nach einer 2:0-Führung gegen Grün-Weiß Vernum am Ende noch den Ausgleich hinnehmen. Die Winnekendonker sind deutlich mehr gefordert, denn den Pfalzdorfern reicht ein Remis, um den Abstand zu wahren. Die Viktoria muss gewinnen, um den Rückstand von vier Punkten zu verringern.