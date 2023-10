Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern Alemannia Pfalzdorf setzt Siegesserie im Kreispokal fort

Die Alemannia, die in der Meisterschaft in dieser Saison ebenfalls noch unbesiegt ist, stand in der Defensive gut und konterte gefährlich. Nick Helmus sorgte in der zwölften Minute für die Führung. Attila Ercan (69.) gelang mit einem verwandelten Elfmeter der Rinderner Ausgleich. Es ging in die Verlängerung, in der Biyan Kesen (98.) den Gast in Führung brachte. Die hielt allerdings nicht lange. Jamie Caspers (104.) traf zum 2:2 für die Alemannia. Es deutete dann viel darauf hin, dass die Partie im Elfmeterschießen entschieden werden müsste. Doch der Rinderner Tristan Zwartjes avancierte zum Pechvogel des spannenden Pokalduells. Er machte den Sieg der Alemannia in der 120. Minute mit einem Eigentor perfekt.