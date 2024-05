Entscheidung am Freitagabend gefallen Alemannia Pfalzdorf steigt spektakulär auf

Bei zunächst strömendem Regen dauerte es nur vier Minuten, ehe Luca Stratemann den Gastgeber zum ersten Mal jubeln ließ. Die Hintermannschaft der Gäste hatte dabei nicht gut ausgesehen. Allerdings hatten die Vernumer nur zwei Minuten später die Riesenchance, den Pfalzdorfern die angestrebte Aufstiegspartie erst einmal zu vermiesen. Auf der linken Seite hatte sich Philipp Stutzinger durchgesetzt und frei stehend in den Strafraum gezogen. Sein Flachschuss strich dann jedoch knapp am langen Eck des Pfalzdorfer Gehäuses vorbei. Dann jedoch war wieder der Gastgeber am Zug. Ruhig und konzentriert betrieben die Pfalzdorfer ihr Aufbauspiel und brachten die Vernumer Abwehr immer wieder in Verlegenheit. In der 28. Minute rettete Keeper Dave Statetzny, der trotz der sechs Gegentreffer noch zu den besten Vernumer Akteuren gehörte, sein Team mit einer Glanzparade vor dem 0:2. Dies fiel dann jedoch in der 38. Minute. Und erneut war es Luca Stratmann, der aus spitzem Winkel im Fünf-Meter-Raum des Vernumer Strafraums frei zum Schuss kam und für erneuten Jubel beim Gastgeber sorgte. Mit dem 2:0 für Pfalzdorf ging es dann in die Kabinen.