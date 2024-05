Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Alemannia nimmt nächste Hürde

Nach 29 Minuten setzte sich Dominik Saat auf der linken Seite durch, zog in den Strafraum und platzierte den Ball unhaltbar ins lange Eck zur Pfalzdorfer 2:0-Führung. Gegen Ende des ersten Durchgangs mussten beide Teams trotz Trinkpause den hohen Temperaturen Tribut zollen und das Tempo aus der Partie nehmen. Die Gastgeber versuchten noch mal ihr Glück aus der Distanz, doch zwei Schüsse wurden erfolgreich geblockt. Nach der Pause wechselte sich Materborns Spielertrainer Sebastian Eul ein – der Routinier bewegte sich sofort ins Sturmzentrum. Die Gäste wirkten nun etwas passiv, Siegfried Materborn lauerte auf seine Chance. Und es wurde tatsächlich noch einmal spannend, nachdem Sebastian Eul in der 84. Minute verkürzt hatte. Es entwickelte sich eine hektische Schlussphase, erst in der fünften Minute der Nachspielzeit machte Nick Helmus den Deckel drauf.