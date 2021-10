Fußball-Kreisliga A : Tabellenführer Alemannia Pfalzdorf baut Vorsprung aus

Kreis Kleve Das Team liegt in der Gruppe 1 nach dem 1:0 gegen die SG Kessel/Ho-Ha vier Punkte vor den Verfolgern. SG Keeken/Schanz feiert den ersten Saisonsieg.

Spitzenreiter Alemannia Pfalzdorf hat in der Gruppe 1 der Fußball-Kreisliga A seinen Vorsprung auf die Verfolger durch einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen die SG Kessel/Ho-Ha auf vier Punkte ausgebaut. Den Treffer des Tages erzielte Luca Eikemper in der 49. Minute. „Der Sieg ist verdient, nach der Führung haben wir noch einige Chancen ausgelassen“, sagte Thomas Erkens, Trainer der Alemannia, nach dem Spiel. „45 Minuten haben wir dem Gegner das Leben schwer gemacht. Am Ende geht das Ergebnis aber in Ordnung“, stellte Gilbert Wehmen, Sportlicher Leiter der SG Kessel/Ho-Ha, fest.

Im Duell der Verfolger trennten sich der BV Sturm Wissel und der Kevelaerer SV mit 1:1 (0:1). Jona Wassen (40.) brachte den KSV verdient in Führung. Nach dem Wechsel fand Wissel besser in die Partie und traf nach einem sehenswerten Freistoßtor durch Kevin Deckers (55.) zum Endstand. „Ich hatte in der ersten Halbzeit nicht das Gefühl, dass wir hier Punkte liegen lassen werden. Am Ende hat es aber nur zum Unentschieden gereicht“, kommentierte KSV-Coach Patrick Znak das Remis. „Ich denke, dass das Ergebnis aufgrund unserer Leistung in der zweiten Hälfte in Ordnung geht“, sagte BV-Trainer Marco Schacht.