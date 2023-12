Fußball-Kreisliga A Alemannia baut Vorsprung aus

SGE Bedburg-Hau II – Alemannia Pfalzdorf 2:4 (1:1). Alemannia Pfalzdorf hat den Vorsprung an der Tabellenspitze mit einem verdienten Auswärtssieg ausgebaut. Die Gäste hatten von Anfang an spielerische Vorteile und gingen nach 27 Minuten durch Luca Stratemann in Führung. Kurz vor der Pause kam die SGE-Reserve zum etwas schmeichelhaften Ausgleich, als Pascal Puff im richtigen Moment nachsetzte. In der zweiten Hälfte brachten Jamie Caspers (47.) und Nils Mildenberger mit einem sehenswerten Distanzschuss (75.) die Gäste auf die Siegerstraße. Es folgte eine hektische Nachspielzeit. Zunächst verkürzte Lars Nakotte auf 2:3. Dann handelte sich der Hauer Angreifer Falko Kersten nach einem Foul an Mildenberger die Rote Karte ein, ehe Cem Artas den Schlusspunkt zum 2:4 setzte. „In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent. Aber alles in allem ist das ein verdienter Sieg, weil wir ganz einfach die bessere Spielanlage hatten“, sagte Alemannia-Teammanager Gilbert Wehmen.