Fußball-Niederrheinpokal Alemannia Pfalzdorf schreibt Geschichte

Thomas Geist, Coach der SV Hö.-Nie., hofft indes, dass sein Team an die gute Leistung anknüpfen kann, die es am Sonntag beim 1:4 gegen die SG Essen-Schönebeck in der ersten halben Stunde geboten hat. „Da haben wir gezeigt, dass wir in der Landesliga bestehen können. Das Problem ist nur, dass uns jeder Rückschlag aktuell aus der Bahn wirft, weil die Mannschaft noch nicht so gefestigt ist“, sagt Geist. Er rechnet sich durchaus Chancen auf eine Überraschung aus. „Schließlich haben wir in der Vorbereitung in Testspielen gegen Oberligisten gute Leistungen gezeigt“, so der Trainer.