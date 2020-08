Fußball-Testspiel : Nedzad Dragovic ist beim 2:2 des 1. FC Kleve wieder dabei

Kleve Der Oberligist kann am Samstag im Testspiel gegen den Landesligisten wieder auf seinen Abwehrchef bauen. Auch Kapitän Fabian Forster ist in der Begegnung wieder dabei.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat am Samstag im Test gegen den Landesligisten VfR Krefeld-Fischeln ein 2:2 (2:1) erreicht. Für die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar trafen Sebastian Santana und Mike Terfloth vor 100 Zuschauern im Stadion am Bresserberg. „Bei diesem brutalen Wetter war es schwierig, die Leistung hochzufahren. Immerhin haben wir kurz vorher noch trainiert. Trotzdem haben wir eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Es war klar, dass die Kräfte in der zweiten Hälfte nachlassen würden. Ich bin aber zufrieden“, sagte Akpinar.