Wettbewerbe in drei Klassen  Jubiläum beim TTC Kranenburg

Das Jubiläum kann beim TTC Kranenburg jetzt mit Verspätung gefeiert werden. Der Verein richtet am kommenden Samstag, 8. April, zum 50. Mal sein Tischtennis-Osterturnier in der Sporthalle der Euregio-Realschule, Galgen­steeg, aus. In drei Klassen wird bei den Damen und Herren beim Wettbewerb mit Tradition im Einzel und Doppel um den Sieg gekämpft. Um 10 Uhr beginnen die Partien der B-Klasse. Es folgt ab 13.30 Uhr die C-Klasse, ehe ab 16.30 Uhr die Entscheidungen in der A-Klasse fallen. Die Klasseneinteilung erfolgt dabei nach Ranglistenpunkten, die Spieler und Spielerinnen im Ligabetrieb, bei Meisterschaften und bei Turnieren sammeln können.