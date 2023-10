Ex-Profi spielt jetzt in der Kreisliga B Aleh Putsila geht mit 49 Jahren wieder auf Torejagd

Aleh Putsila hatte eigentlich schon lange mit dem Kapitel abgeschlossen, als Spieler auf dem Fußball-Platz in irgendeiner Liga um Punkte zu kämpfen. Der Weißrusse, der in seiner Laufbahn vor fast 30 Jahren auch einige Minuten für Dynamo Minsk im damaligen Europapokal der Landesmeister beim 0:0 im Rückspiel der ersten Runde gegen Werder Bremen im Einsatz war, hatte 2011 einen Schlussstrich unter seine Laufbahn auf dem Rasen gezogen. Nach vier Jahren zum Abschluss im Trikot von De Treffers im 13.000 Einwohner zählenden Grenzort Groesbeek hatte Putsila, der seit gut zwei Jahrzehnten in Kranenburg wohnt, eigentlich vor, sich von da an ganz auf den Job als Trainer zu konzentrieren.