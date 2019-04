Tischtennis : Marvin van Uffelt verteidigt Titel beim Osterturnier

Kranenburg In der C-Klasse setzte sich Justin Röder durch.

(RP) Am Karsamstag fand mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Rhein-Maas das 48. Tischtennis-Osterturnier in der Turnhalle der Euregio-Realschule in Kranenburg statt. Bei einer guten Beteiligung mit Startern aus mehr als 30 Vereinen aus ganz Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus gab es viele Gelegenheiten für die Tischtennisakteure, ihr Können unter Beweis zu stellen.

In der C-Klasse setzte sich Justin Röder (DJK Kleve) gegen das vierzehnjährige Nachwuchstalent Alexander Schiemann Molina vom TV Angermund durch. Gemeinsame Dritte wurden Oliver Hermes (MTV Rheinwacht Dinslaken) sowie Jörg Leyers (DJK TuS Stenern). In der B-Klasse gelang dem Spitzenspieler des TTC Kranenburg, Marvin van Uffelt, überraschend die Titelverteidigung. Er setzte sich im Finale gegen Ingo Cichowski (MTV Rheinwacht Dinslaken) durch. Den gemeinsamen dritten Platz belegten Jonas Dora und Ingo Stephan (beide TTC Windberg).

In der A-Klasse gab es auch in diesem Jahr Tischtennissport vom Feinsten mit spektakulären Ballwechseln. Da in diesem Jahr Spielerinnen und Spieler mit einem Q-TTR-Wert von bis zu 2.000 Punkten zur Teilnahme berechtigt waren, hatten auch viele Spieler/innen aus den Top-Mannschaften des Kreises die Gelegenheit, ihre Kräfte zu messen. Die zahlreichen Zuschauer boten eine stimmungsvolle Kulisse. Sieger wurde Nemanja Gambiroza vom TTC Ruhrstadt Herne, der sich gegen Kai Kappe vom TSV 1880 Starnberg souverän in drei Sätzen durchsetzen konnte. Den gemeinsamen dritten Platz belegten Vincent Kepser (WRW Kleve) und Harald Pilz (Burscheider Turnverein).