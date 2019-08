Fußball : Rot-Blaue nehmen die Pokalhürde Bocholt mühelos

Auch FC Kleves Mike Terfloth (rechts) zeigte gegen den Bezirksligisten TuB Bocholt im Pokal eine ansprechende Leistung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Niederrheinpokal: TuB Bocholt - 1. FC Kleve 0:2 (0:1). Die Bresserberg-Elf überzeugt gegen einen völlig harmlosen Bezirksligisten.

Der Sonntagnachmittag war ein lauer für FC Kleves Schlussmann Ahmet Taner. Er musste im Pokal gegen den Bezirksligisten TuB Bocholt nicht einen einzigen Torschuss entschärfen, das Spielgeschehen orientierte sich einzig auf das Tor der gastgebenden Westmünsterländer. Die logische Konsequenz: Mühelos besiegte Oberligist Kleve das Aufgebot um Michel Wesendonk, der bis zuletzt am Bresserberg auf Torejagd ging, mit 2:0. „Die Leistung war wirklich in Ordnung. Wir sind so aufgetreten, wie wir es uns vorgenommen haben“, sagt FC-Trainer Umut Akpinar.

Für die erste Torannäherung sorgte Kleves Tim Haal nach 14 Minuten, wenige Zeigerumdrehungen später setzte Levon Kürkciyan seinen Sturmkollegen Andre Trienenjost in Szene, der das Ziel nur knapp verfehlte. Auch Kürkciyan selbst hatte nach 26 Minuten nur wenig Glück. Doch der Treffer war nur eine Frage der Zeit, die Hausherren wehrten sich kaum. „Wir haben Bocholt hinten drin erwartet. Sie wollten natürlich möglichst lange das 0:0-Unentschieden halten“, sagt Akpinar. Erst kurz vor dem Seitenwechsel trafen die Gäste zur Führung: Per Doppelpass hatte Spielführer Fabio Forster Kürkciyan im Strafraum freigespielt, der mit einem platzierten Schuss ins lange Eck auf 1:0 stellte. So ging es in die Kabine. Nach dem Wiederanpfiff übernahm erneut der FC das Kommando.

Die Begegnung war geprägt von schier endlosen Passstafetten der Akpinar-Elf. Die Außenverteidiger Nils Hermsen und Kai Robin Schneider waren immer wieder bemüht, in die Tiefe vorzustoßen, zudem wirkte Trienenjost im Bocholter Strafraum als Aktivposten. Nach 51 Minuten sorgte Tim Haal dann für die Entscheidung. Er wurde von Pascal Hühner per maßgenauer Flanke bedient, Haal köpfte den Ball unhaltbar ins Tor. Kurz darauf hätte er gar noch für das dritte Tor sorgen können. Die einzige nennenswerte Gelegenheit der TuB datiert aus der Minute 81, als der Ex-Klever Michel Wesendonk aussichtsreich vor Torhüter Ahmet Taner auftauchte. Sein Schuss aber flog deutlich über das Gehäuse. „Wir haben unsere Chancen auch nicht immer so ausgespielt, wie wir uns das vorstellen. Der Sieg hätte durchaus noch höher ausfallen können“, sagt Akpinar. Die einzigen Wermutstropfen: Kai Robin Schneider verletzte sich an der Hüfte, Nils Hermsen an der Rippe. Die genauen Diagnosen aber stehen noch aus.

1. FC Kleve: Taner - Hermsen (63. Scheffler), Dragovic, Rume (70. van Brakel), Schneider (70. Plum) - Forster, Haal, Terfloth, Hühner - Trienenjost, Kürkciyan