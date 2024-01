Fußball-Oberliga 1. FC Kleve verpflichtet dritten Winter-Neuzugang

Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, der in der Oberliga als Tabellenzwölfter nur drei Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz hat, ist überzeugt von den Qualitäten des jungen Mannes, der beim VfR Fischeln in Krefeld ausgebildet wurde. „Luca Tim Jerz ist ein ehrgeiziger und zielstrebiger Junge, der uns weiterhelfen wird“, sagt Mewes. Bei der Suche nach Verstärkungen habe man Wert darauf gelegt, dass Neuzugänge vielseitig einsetzbar sind. „Da schauen wir immer ganz genau drauf. Luca Tim ist in der Innenverteidigung am besten aufgehoben, er kann aber auch auf anderen Defensivpositionen aktiv werden“, sagt Mewes.