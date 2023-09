Fußball-Niederrheinpokal Bitteres Aus für den 1. FC Kleve

Es hieß somit Vorhang auf für viele Akteure, die zuletzt keine oder nur wenige Einsatzminuten hatten. Umut Akpinar hatte die Startelf aber nicht kräftig durcheinandergewirbelt, „weil wir in einer englischen Woche mit drei Begegnungen in sechs Tagen auch ein wenig mit unseren Kräften haushalten wollten“. Er wollte vielmehr den jungen Spielern im Kader, die in der vergangenen Saison noch in der Jugend oder in niedrigeren Klassen aufgelaufen sind, die Möglichkeit geben, „zu zeigen, welche Fortschritte sie mittlerweile gemacht haben“. Die Bestandsaufnahme fiel positiv aus. „Diese Partie hat gezeigt, wie gut sich die Neuzugänge in kurzer Zeit schon die Abläufe in unserem Spiel angeeignet haben“.