Fußball : Mittelfeldspieler Tim Haal bleibt beim 1. FC Kleve

Kleve Der Oberligist hat für die kommende Saison die Zusage von einem weiteren Leistungsträger erhalten. Trainer Umut Akpinar lobt den 31-jährigen Spieler als „Teamplayer und Vorbild“.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat einen weiteren Leistungsträger an den Verein gebunden. Der 31-jährige Mittelfeldspieler Tim Haal bleibt bei den Rot-Blauen. Er geht im Sommer bereits in seine achte Saison am Bresserberg. „Tim Haal ist ein Teamplayer und Vorbild. Er geht immer an seine Schmerzgrenze und gehört zu den besten Kopfballspielern in der Oberliga – nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive, wo er schon viele wichtige Tore für uns erzielt hat“, sagt Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve. In der unterbrochenen Saison 2020/2021 kommt der Stammspieler auf neun Einsätze. Ein Tor gelang ihm dabei nicht.