Fußball-Oberliga Der 1. FC Kleve klärt erste Personalien

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat vor seiner Heimpartie am Mittwochabend gegen den TVD Velbert, die bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet war, erste Weichen für die kommende Saison gestellt. Der Klub hat die Verträge mit drei jungen Akteuren im Kader um ein Jahr verlängert. Innenverteidiger Philipp Divis (25 Jahre), der im Sommer vom Landesligisten PSV Wesel an den Bresserberg gewechselt und auf Anhieb eine Stütze der Mannschaft geworden ist, Mittelfeldakteur Henry Heynen (19), der während der laufenden Spielzeit den Sprung aus dem Bezirksliga-Team in den Oberliga-Kader geschafft hat, und Offensivkraft Diwan Duyar (20) werden auch in der kommenden Saison das Klever Trikot tragen. Sie haben ihre Zusage dabei unabhängig davon gegeben, in welcher Klasse der abstiegsgefährdete Oberligist in der kommenden Spielzeit auflaufen wird.