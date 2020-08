Fußball : 1. FC Kleve startet mit Spiel bei Ratingen 04/19 in die Saison

Kleve Der Oberligist muss neun Partien während der Woche bestreiten, nur vier davon finden im Stadion Bresserberg statt. Spielfrei hat die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar an den Sonntagen 24. Januar und 13. Juni.

Der 1. FC Kleve startet mit einem Auswärtsspiel in die Saison in der Fußball-Oberliga. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar tritt zum Auftakt am Sonntag, 6. September, 15 Uhr, bei Ratingen 04/19 an. Eine Woche später gibt’s um 15 Uhr am Bresserberg gegen TuRU Düsseldorf den ersten Auftritt vor eigenem Publikum.