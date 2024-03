Fußball-Oberliga Der 1. FC Kleve siegt und klärt erste Personalien

Georg Mewes will die Kaderplanung für die kommende Saison jetzt weiter vorantreiben. „Ich führe derzeit laufend Gespräche mit Akteuren des aktuellen Kaders und Spielern, die wir gerne nach Kleve holen würden. Ich bin davon überzeugt, dass jetzt schnell weitere Entscheidungen fallen werden“, sagt Mewes. Beim Blick auf mögliche Verstärkungen sieht der Sportliche Leiter des Oberligisten besonders in der Offensive Handlungsbedarf, was die ersten sechs Begegnungen nach der Winterpause deutlich unterstrichen haben. Da gelangen der Mannschaft lediglich zwei Treffer, obwohl sie sich zum Beispiel zuletzt bei der bitteren 0:1-Niederlage beim SC St. Tönis einige Chancen erarbeitet hat. „Wenn man keine Tore schießt, dann gerät man halt in Abstiegsgefahr“, so Mewes. Am Mittwoch platzte der Knoten, obwohl es in Sachen Chancenverwertung weiter Luft nach oben gab.