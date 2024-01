Fußball-Stadtmeisterschaft in Kleve 1. FC Kleve gewinnt den Titel in der Halle

Im Vorfeld der Klever Fußball-Stadtmeisterschaft, die am Samstag in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Kellen über die Bühne ging, wurde viel über die Auslosung diskutiert. Als unglücklich wurde es bezeichnet, dass die drei Favoriten, der Titelverteidiger SV Rindern, der Vorjahreszweite Siegfried Materborn und der 1. FC Kleve, in der Vorrunde alle in einer Gruppe spielten und somit mindestens eines dieser drei Teams nach der Vorrunde ausscheiden würde.