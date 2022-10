3:2-Sieg beim KFC Uerdingen : 1. FC Kleve überrascht beim Spitzenreiter

Mike Terfloth ließ den 1. FC Kleve in der dritten Minute der Nachspielzeit jubeln. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Fußball-Oberligist zeigt vor 2220 Zuschauern im altehrwürdigen Grotenburg-Stadion die bislang beste Leistung in dieser Saison.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat beim bisherigen Spitzenreiter KFC Uerdingen für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Das Team von Trainer Umut Akpinar setzte sich vor 2220 Zuschauern im altehrwürdigen Grotenburg-Stadion mit 3:2 (1:0) durch. „Wir mussten erst einmal ins Spiel finden, nach 15 Minuten waren wir aber voll da. Dann standen wir sehr gut. Wir mussten heute viele Facetten zeigen: teilweise hoch pressen, mitunter auch kompakt stehen. Und wir haben eine richtige gute Balance gefunden. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft“, sagte Akpinar.

Der Coach vertraute mit einer Ausnahme den Spielern, die unter der Woche bereits für einen 2:1-Erfolg beim Cronenberger SC gesorgt hatten. Für den gelb-gesperrten Frederik Meurs kehrte der zuletzt verhinderte Tim Haal zurück in die Startelf. Für den KFC Uerdingen standen mehrere Akteure auf dem Rasen, die schon beim Regionalligisten SV Straelen aktiv waren: Gianluca Rizzo, Maximilian Funk, Vedran Besic, Kevin Weggen, Robin Udegbe und Shun Terada. Zudem lief der 32-jährige Ex-Profi Levan Kenia von Anfang an auf, der einst für den FC Schalke 04 in der Bundesliga spielte.

Info Die Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve KFC Uerdingen Udegbe – Beric, Kadiata, Meißner, Rau – Funk (46. Mouadden), Kenia (46. Odenthal), Lipinski, Weggen (67. Evers) – Rizzo (71. Yeboah), Terada (75. Talarski) 1. FC Kleve Taner – Evrard (69. Top), Dragovic, Haal, Schneider – Forster, Scheffler, Hühner, Thuyl (80. Terfloth) – Klein-Wiele (90. Duyar), Rankl (90. Plum) Tore 0:1 Luca Thuyl (21.), 1:1 Gianluca Rizzo (54.), 1:2 Kai Robin Schneider (58.), 2:2 Gianluca Rizzo (67.), 2:3 Mike Terfloth (90.+3)

Der Gastgeber startete engagiert. Der japanische Angreifer Shun Terada versuchte nach drei Minuten, den Ball zum 1:0 ins Tor zu lupfen. Doch der Klever Keeper Ahmet Taner, der von 2015 bis 2017 für den KFC aktiv war, parierte stark. Levan Kenia (12.) schoss knapp am Tor vorbei. Doch je länger die Partie dauerte, desto besser wurde der 1. FC Kleve. Und die schönste Kombination der bisherigen Spielzeit führte zum Führungstreffer. Über Kai Robin Schneider und Nathnael Scheffler kam der Ball zu Luca Thuyl, der unbedrängt einschieben durfte (21.). Wenig später hätte Danny Rankl (24.) erhöhen können, sein Schuss war aber nicht platziert genug.

Vom Spitzenreiter kam unterdessen nur äußerst wenig. Immer wieder agierte das Team von Trainer Alexander Voigt fehlerhaft im Aufbau, die Stürmer hingen regelrecht in der Luft. Die Klever nahmen jeden Zweikampf an und schalteten schnell um – eine beeindruckende Vorstellung. Dennoch hatte der KFC ausreichend Qualität, um Chancen zu kreieren. Vedran Besic (27.) versuchte es aus der Distanz, Levan Kenia (39.) köpfte knapp übers Tor.

Doch obwohl der Regionalliga-Absteiger in der Pause zwei Mal wechselte und auch den Ex-Klever Younes Mouadden in die Begegnung brachte, kam nicht viel Schwung ins Spiel des Favoriten. Stattdessen hätte Kai Robin Schneider (50.) mit einem Schuss aus dem Rückraum für das 2:0 sorgen können. Im Gegenzug aber stellte der Spitzenreiter plötzlich Kaltschnäuzigkeit unter Beweis. Die Klever standen zu ungeordnet, als Alexander Lipinski über die rechte Seite sprintete und zentral für Gianluca Rizza (54.) vorlegte, der das 1:1 markierte. Die Gäste reagierten postwendend. Kai Robin Schneider (58.), der zuvor noch verletzt behandelt werden musste, traf aus der Distanz zur erneuten Führung in den Winkel – ein Traumtor.