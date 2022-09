Erfolg im Derby : 1. FC Kleve II gelingt Befreiungsschlag

Der 1. FC Kleve (rote Trikots) verdiente sich den Erfolg gegen den SV Rindern mit einer Steigerung in der zweiten Halbzeit. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Klaus-Dieter Stade

Kleve Der Fußball-Bezirksligist holt sich beim 3:0 gegen den SV Rindern die ersten Punkte auf das Konto. Der Gast wartet dagegen weiter auf den ersten Erfolg.

Der 1. FC Kleve II hat in der Fußball-Bezirksliga am vierten Spieltag endlich die langersehnten ersten Punkte der Saison gewonnen und damit eine Reaktion auf den schwachen Auftritt beim 0:5 bei Viktoria Goch am Sonntag zuvor gezeigt. Mit 3:0 (0:0) setzte sich das Team von Trainer Marco Schacht am Freitagabend im Derby gegen den weiter sieglosen SV Rindern, der nach vier Partien nur einen Zähler auf dem Konto hat, durch. Für die zweite Mannschaft der Rot-Blauen hat der Erfolg im Klever Lokalduell den Stellenwert eines Befreiungsschlags.

Auf den muss der SV Rindern nach wie vor warten. Ein Ende der Negativserie scheint so schnell auch nicht in Sicht zu sein. Denn die nächsten drei Kontrahenten der „Zebras“ haben es in sich. Im Monat September stehen noch Duelle mit den Meisterschaftsfavoriten GSV Moers, Viktoria Goch und Landesliga-Absteiger VfL Tönisberg auf dem Programm – jene Mannschaften, die dem 1. FC Kleve II drei Niederlagen zum Auftakt beschert hatten.

Info So geht es in der Bezirksliga weiter Programm Die Partien des fünften Spieltags – Freitag, 9. September: SV Rindern - GSV Moers (19.30 Uhr), VfL Tönisberg - Viktoria Goch (20 Uhr); Sonntag, 11. September: SV Straelen II - TSV Weeze, Kevelaerer SV - DJK Twisteden, FC Neukirchen-Vluyn - SV Budberg (alle 15 Uhr), FC Aldekerk - 1. FC Kleve II, VfL Repelen - VfB Homberg II, Alemannia Pfalzdorf - TuS Xanten (alle 15.30 Uhr).

Auf dem Kunstrasenplatz am Bresserberg musste Christian Roes­kens, Trainer des SV Rindern, eine personell geschwächte Mannschaft ins Rennen. In Tobias Thurau, Alexander Tissen, Nika Kalkhitashvili und Marcel Reintjes fehlen vier wichtige Kräfte. Dennoch verbuchte der SV Rindern in Halbzeit eins der umkämpften Partie leichte Vorteile und hatte die besseren Torchancen. Mit einem 0:0 ging es in die Pause. „Wir haben sehr gut angefangen, aber konnten nach der Pause nicht mehr daran anknüpfen. Ab der 46. Minute waren wir nicht mehr richtig wach. Dann haben zehn Minuten gereicht, um uns k. o. zu schlagen“, sagte Roeskens.

Und tatsächlich: Nach dem Seitenwechsel drehte der Gastgeber so richtig auf. Nach schöner Kombination schlugen die Rot-Blauen in der 60. Minute das erste Mal zu. Der zur Pause eingewechselte Dennis Schmidt traf nach Vorarbeit von Marten Albrecht zum 1:0. Das 2:0 durch Dennis Kalkes folgte fünf Minuten später. In der 68. Minute sorgte der Gastgeber bei einem Konter für die Entscheidung. Marten Querpass erzielte das 3:0.

„Heute war klar, dass die Mannschaft, die das erste Tor schießt, mächtig im Vorteil sein würde. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht unser Sieg auch in Ordnung. Er wird uns sicherlich den nötigen Schub für die kommenden Wochen geben“, sagte der Klever Coach Marco Schacht. Sein Team trifft am kommenden Sonntag auf den FC Aldekerk.

1. FC Kleve II: Wichert – van Beusekom, Krausel, Wild, Herzel (46. N. Dittrich) – Albrecht (85. Karcz), Albers (46. Shkohi) – Pritzer, Mölders (46. Schmidt), Janssen – Kalkes (69. Schoofs).