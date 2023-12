Verstärkung im Abstiegskampf 1. FC Kleve verpflichtet den zweiten Winter-Neuzugang

Der 1. FC Kleve hat den zweiten Winter-Neuzugang für den Abstiegskampf in der Fußball-Oberliga verpflichtet. Nach Stürmer Alfred Appiah vom Ligarivalen SC St. Tönis kommt Marvin Müller vom Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter. Müller, in dieser Saison bester Spieler der SV Hö.-Nie., hat eine Vergangenheit am Bresserberg. Er ist in der Spielzeit 2016/2017 schon einmal für den 1. FC Kleve aufgelaufen, der damals in der Landesliga den siebten Platz belegt hatte. In dieser Saison stand der Routinier in 16 Partien für den Tabellenletzten SV Hönnepel-Niedermörmter auf dem Rasen, ihm gelangen dabei zwei Torvorbereitungen.