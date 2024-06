Über 1000 Teilnehmer kommen nach Wissel Melderekord für den Niederrhein-Triathlon

Am Sonntag werden, und das ist eine der schönsten Nachrichten für die Organisatoren, mehr als 1000 Triathleten mitmachen, was ein neuer Teilnehmerrekord ist. Die bisherige Bestmarke stammt aus dem Jahr 2019. Damals gingen 850 Triathleten an den Start. Und im Vergleich zu 2016 ist auch das Programm gewachsen. Die Teilnehmer können aus mehreren Distanzen wählen. Erstmals gibt es in diesem Jahr einen Schnupper-Triathlon für Anfänger. „Insgesamt 1047 Athleten sind angemeldet. Das ist eine tolle Zahl. Darunter sind auch 500 Liga-Starter“, sagt Bors. Am Wisseler See macht nämlich auch der Nachwuchs-Cup des Triathlon-Verbandes NRW Station. Zudem kämpfen Hunderte erwachsene Sportler um wichtige Punkte in den Landes- und Verbandsligen.