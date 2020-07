Fußball : 1. FC Kleve winkt im DFB-Pokal ein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld

Die erste Runde des DFB-Pokals wurde am Sonntag ausgelost. Foto: dpa/Jan Woitas

Kleve Der Vertreter des Niederrhein spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Bundesliga-Aufsteiger. Den 1. FC Kleve trennen noch zwei Siege vom Auftritt auf der großen Bühne. Am Dienstag, 23. August, steigt am Bresserberg zunächst das Halbfinale des Niederrheinpokals gegen den 1. FC Bocholt.

Von Joachim Schwenk

Oberligist 1. FC Kleve würde als Niederrhein-Vertreter in der ersten Runde des DFB-Pokals (11. bis 14. September) ein Heimspiel gegen Erstligist Arminia Bielefeld bestreiten, wenn er es schafft, sich für den Auftritt auf großer Fußballbühne zu qualifizieren. Das ergab am Sonntag die Auslosung. „Das dürfte für die Mannschaft zusätzliche Motivation sein, den DFB-Pokal zu erreichen“, sagte Vorsitzender Christoph Thyssen. Der 1. FC Kleve erwartet im Halbfinale des Niederrhein-Pokals am Dienstag, 18. August, 19.30 Uhr, den Ligarivalen 1. FC Bocholt. Regionalligist Rot-Weiss Essen und Oberligist TVD Velbert bestreiten parallel das zweite Spiel der Vorschlussrunde.