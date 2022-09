Fußball-Oberliga : Der 1. FC Kleve kann sich auf Ahmet Taner verlassen

Ahmet Taner fühlt sich beim 1. FC Kleve wohl. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der 30-jährige Torwart, seit 2017 die Nummer eins beim Fusionsklub, ist in Top-Form. Das will er am Freitagabend im Spiel bei Germania Ratingen beweisen.

Der 1. FC Kleve hat den verpatzten Saisonstart mit zwei Niederlagen hinter sich gelassen. Zuletzt setzten sich die Rot-Blauen in der Fußball-Oberliga gleich zwei Mal souverän durch. Einen maßgeblichen Anteil an der Trendwende hat Torwart Ahmet Taner. Der 30-Jährige, der in seine sechste Saison am Bresserberg geht, gilt als absoluter Leistungsträger. Leichtfertige Fehler sieht man bei Ahmet Taner praktisch nicht. Die Kollegen können sich auf ihn verlassen, die Kommandos sind unmissverständlich. Wenig verwunderlich also, dass der Schlussmann im Team hoch angesehenn wird.

„Ich fühle mich in Top-Form. Richtige Schmerzen habe ich kaum. Und eigentlich bin ich ja auch im besten Torwartalter“, sagt Ahmet Taner, der 2017 vom KFC Uerdingen gen Kleve wechselte. Dass der Deutsch-Türke zu den besten Torhütern am Niederrhein zählt, ist auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. „Es gab im Sommer einige Angebote, aber das kam für mich absolut nicht infrage. Ich fühle mich total wohl beim 1. FC Kleve. Trainer Umut Akpinar macht einen tollen Job. Und wir haben in den vergangenen Jahren viele Erfolge gefeiert. Nur daran denke ich“, so Taner, der das Team vor zwei Jahren mit seinen sensationellen Paraden ins Finale des Niederrheinpokals führte.

Info Die Laufbahn von Ahmet Taner Bresserberg Torwart Ahmet Taner spielt seit der Saison 2017/18 für den 1. FC Kleve. Bisher kommt er auf 104 Partien für den Fusionsklub. Er gilt als unangefochtene Nummer eins. Stationen Vor seiner Zeit in Kleve spielte der 27-Jährige für den KFC Uerdingen und den SV Sonsbeck in der Oberliga. Zudem stand er eine Saison im Aufgebot des damaligen NRW-Ligisten VfB Homberg.

Der 1. FC Kleve hat in diesem Sommer als Reservekeeper Andre Barth verpflichtet. Der Routinier aus Emmerich hatte ein Jahr Sportpause eingelegt. Durch die Abgänge von Bjarne Janßen und Jonas Holzum gab es nun aber wieder Bedarf. Ahmet Taner hat sich über den Rückkehrer gefreut. „Andre ist ein super Typ, der gute Laune in die Kabine bringt. Außerdem hat er auch selbst beim VfL Wolfsburg höher gespielt, auf der Linie hat er richtig Qualität. Mit ihm komme ich sehr gut klar, das Training macht Spaß.“

Ahmet Taner gilt als ein überaus fleißiger Trainingsgast. „Ich arbeite hart an mir. Ich komme häufig früher und arbeite sehr intensiv mit Torwarttrainer Tobias Schulte-Mattler zusammen. So sorge ich dafür, dass ich fit bleibe“, sagt Ahmet Taner.

Sein Team ist am Freitagabend, 19.30 Uhr, auswärts beim Tabellensechsten Germania Ratingen zu Gast. Eine große Herausforderung. „Die Spiele gegen Ratingen sind immer schwierig. Die Mannschaft hat auch in der Breite große Qualität“, sagt Taner. So sieht es auch sein Trainer.

„Germania Ratingen ist eine absolute Top-Mannschaft der Oberliga. In der vergangenen Saison hat sie bereits stark aufgespielt. Und auch nun könnten sie um Platz eins kämpfen. Der Verein hat im Sommer wieder richtig Qualität verpflichtet“, sagt Umut Akpinar, Coach des 1. FC Kleve. Besonders beeindruckend ist der Sturm der Blau-Gelben. In vorderster Front laufen nämlich die namhaften Ex-Profis Samed Yesil (FC Liverpool, Bayer Leverkusen) und Moses Lamidi (Borussia Mönchengladbach, Karlsruher SC) auf. Komplettiert wird der Angriff von Ali Hassan Hammoud. Der 23-Jährige spielte bis zum Sommer 2020 für den 1. FC Kleve und wechselte dann zum TV Jahn Hiesfeld, der sich aus der Oberliga zurückgezogen hat. Nun ist Hammoud bei Germania Ratingen Edeljoker.

„Ich habe zuletzt einen sehr guten Eindruck von unserer Mannschaft gewonnen. Wir sind auf der Höhe“, so Akpinar. In der vergangenen Woche spielte das Team um Kapitän Fabio Forster stark auf. In der Oberliga setzte es sich überzeugend gegen den FC Kray und die Sportfreunde Hamborn durch, im Pokal gab es einen 4:3-Sieg gegen den PSV Wesel. „Die vergangene Woche ist aber Vergangenheit. Wir müssen nun sehr konzentriert für die Partie gegen Ratingen sein. Unter Berücksichtigung der Stärke des Gegners wollen wir unser Spiel durchbringen“, sagt Umut Akpinar. Er muss voraussichtlich auf Calvin Top verzichten, der krankheitsbedingt passen muss. Außenverteidiger Kai Robin Schneider ist nach einer Sperre wieder dabei, Angreifer Amine Fel­daoui gehört nach einer Bauchmuskelzerrung immerhin zum Kader. Luca Thuyl fällt unverändert gesperrt aus.